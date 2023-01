Arsenal remporte le derby face à Tottenham et s’envole en tête du classement, Chelsea respire

Grâce notamment au premier but contre son camp d’Hugo Lloris en 354 matches de Premier League, Arsenal a porté à huit points son avance en tête du classement. Les Gunners comptent désormais 47 points contre 38 à City, battu samedi dans le derby (2-1) contre United. Les Spurs (33 pts) restent 5e à 5 unités de Newcastle et des Red Devils, 3e et 4e.

Si le derby du nord de Londres est traditionnellement l’un des plus chauds d’Angleterre, celui-là a été étouffé en première période par Arsenal qui a fait le dos rond en seconde.

Les Spurs, fidèles à leur réputation, ont encore livré une entame mollassonne, et la boulette de Lloris, qui a dévié dans ses cages un centre puissant de Bukayo Saka n’a fait qu’aggraver les choses (0-1, 14e).

S'il s’est rattrapé ensuite avec une parade main gauche sur une frappe de Martin Odegaard (22e) ou une sortie dans les pieds d’Eddy Nketiah (70e), son poteau l’a sauvé sur une volée de Thomas Partey (25e) avant qu’Odegaard, à mi-distance, ne double la mise (0-2, 36e).

Tranchants devant, les Gunners ont aussi pu compter sur un Aaron Ramsdale efficace dans les cages et élu homme du match, sortant bien devant Son Heung-min (18e), avant de mettre en échec Harry Kane (45+2, 50e), Ryan Sessegnon (52e) et Richarlison (82e). Une vraie prestation de possible futur champion.