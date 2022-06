Première recrue des Gunners lors de ce mercato, Marquinhos a marqué quatre buts en 41 apparitions pour Sao Paulo et faisait partie de l’équipe qui a remporté le championnat de l’État de Sao Paulo en 2021.

"A 19 ans, il est encore très jeune, c’est donc un joueur d’avenir. Nous avons hâte que Marquinhos nous rejoigne pour la présaison, qu’il s’installe dans sa nouvelle maison et qu’il continue à grandir et à se développer avec nous", assure le directeur technique d’Arsenal, Edu, sur le site internet du 5e de la dernière saison de Premier League.