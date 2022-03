Arsenal pour relancer un Eden Hazard en perdition au Real Madrid ?

À 31 ans, Eden Hazard, auteur d’un but (en Coupe du Roi face à Elche) et de deux assists cette saison, semble être dans une impasse au Real Madrid. Certains clubs l’ont bien compris et devraient profiter du prochain mercato estival pour tenter de relancer le technicien belge. Après Chelsea et Newcastle en octobre dernier, ça serait au tour des Gunners d’Arsenal de se pencher sur le cas Hazard. Selon les informations de Foot Mercato, le club anglais aurait déjà amorcé les premiers contacts sans pour autant avoir formulé d’offre concrète. Le média français affirme néanmoins que l’intérêt est réel.

Toujours selon Foot Mercato, Eden Hazard ne songerait toutefois pas à un départ. Bien décidé à conquérir le cœur des Merengue, le numéro 7 semble vouloir aller au bout de son rêve. De là à s’enliser en terres madrilènes jusqu’à la fin de son contrat en juin 2024 ?