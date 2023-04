Arsenal partage à domicile face à la lanterne rouge Southampton, le duel à Manchester City mercredi sera décisif

Arsenal affrontait Southampton en ouverture de la 32e journée de Premier League. Et les Gunners font la mauvaise affaire avec un partage et pourraient voir Manchester City passer devant si les hommes de Pep Guardiola remporte leurs deux matches de retard. Le duel de mercredi entre les deux risque d'être décisif dans la course au titre.

Le mercredi 26 avril est déjà dans toutes les têtes. Un peu trop sans doute du côté d’Arsenal qui a failli être battu chez lui par Southampton, lanterne rouge de Premier League.

Menés 0-2 (Alcaraz 1e et Walcott 14e), les Gunners ont tenté de revenir au score. Si Martinelli à la 20e permet à son équipe de réduire le score, Caleta-Car va redonner deux buts d’avance aux visiteurs peu après l’heure de jeu. Et alors qu'on se dirige vers une défaite des Gunners, Odegaard à la 88e et Saka à la 91e offre un point inespéré à Arsenal.

À la 92e, Leandro Trossard a même vu sa frappe de 18 mètres toucher le haut de la transversale, mais malgré son 16e point pris après avoir été mené au score cette saison, Arsenal semble désormais un leader en sursis.

Alors qu’ils ont tout en main pour devenir champion, une première depuis la saison 2003-2004, les hommes d’Arteta sont-ils en train de tout gâcher et craquent-ils sous la pression? Avec ce partage, Arsenal ne possède plus que cinq points d’avance sur son dauphin Manchester City qui a deux matches de moins. Et comme ce mercredi, c’est le duel entre les deux équipes qui s’annoncent. Il ne faudrait pas regretter de tout perdre si proche du but pour Arsenal.

À noter que du côté de Southampton, Romeo Lavia était titulaire et a été remplacé à la 86e, deux minutes avant le début du retour d'Arsenal. Au classement, Arsenal compte 75 points avec 5 unités d'avance sur Manchester City, qui compte deux rencontres de moins. Southampton conserve la lanterne rouge avec 24 points, trois de moins que le premier sauvé, Everton.