Arsenal émerge dans les dernières secondes, une résilience nouvelle qui pourrait être décisive pour le titre

Véritable rouleau compresseur cette saison, Arsenal impressionne par sa constance, sa capacité à faire taire les derniers sceptiques mais également à ne jamais abandonner. Car oui, les Gunners étaient menés 0-2 à l’heure de jeu. Oui, ils ont longtemps buté sur la défense adversaire mais ils n’ont rien laché pour émerger dans le temps additionnel.

À huit reprises cette saison en Premier League, Arsenal était mené au score. Lors de cinq de ces matches, il a fini par s’imposer, démontrant une force de caractère souvent sous-estimée les dernières saisons.

Il y a seulement deux semaines, Aston Villa avait déjà mené deux fois avant de s’incliner finalement dans le temps additionnel. Contre Manchester United, le but rapide de Rashford n’avait pas inquiété l’équipe de Mikel Arteta qui s’était offert trois points précieux dans les dernières secondes. Dans la même lignée, la passe difficile récente a été largement digérée, la blessure de Gabriel Jesus aussi.

Le retour proche du Brésilien conjugué à ceux de Smith-Rowe et de Nelson et l’arrivée de Jorginho et de Trossard offrent à Arteta une profondeur d’effectif supérieure à la première moitié de saison. La confiance grandissante, Arsenal s’avance avec de plus en plus de certitudes. Si certains parlent de la rencontre de samedi comme celle qui prouverait que le titre attend les pensionnaires de l’Emirates, elle a en tout cas démontré que ceux-ci y croient et que Manchester City devra aller les chercher pour reconduire le statut.