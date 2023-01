Arsenal distance Manchester City et Kevin De Bruyne, United finit l’année en trombe

Arsenal a profité samedi d’un nouveau faux pas de Manchester City pour creuser l’écart en tête de la Premier League, avec désormais sept points d’avance sur le champion en titre.

Les Gunners ont battu Brighton sur son terrain (4-2) pendant que Manchester City butait sur Everton (1-1) à domicile lors de la 18e journée.

Galvanisés par le mauvais résultat de leur principal rival qui leur était parvenu une demi-heure plus tôt, les joueurs de Mikel Arteta ont étouffé d’entrée Brighton et très rapidement marqué.

Après une interception de Partey, Martinelli tentait sa chance et voyait son ballon contré atterrir dans les pieds de son coéquipier Bukayo Saka, en position idéale (2e, 0-1). Sûrs d’eux et en parfaite maîtrise, les Londoniens ont marqué peu avant la pause sur un ballon mal dégagé par la défense de Brighton dont Martin Odegaard a profité plein axe (39e, 0-2).

Avec un réalisme froid, ils ont creusé le score dès le début de la seconde période, grâce à un débordement de Martinelli qui a profité à Eddie Nketiah (47e, 0-3).

Gabriel Martinelli a inscrit un quatrième but en contre un (71e), peu après la réduction du score par Kaoru Mitoma (65e), et avant le second but des "Seagulls" par Evan Ferguson (77e).

Les Gunners terminent l’année en position de force, avec sept points d’avance sur le champion en titre. Le mois de janvier sera crucial pour les hommes de Mikel Arteta dans leur quête du titre : réception de Newcastle (3 janvier), déplacement à Tottenham (15 janvier) et réception de Manchester United (22 janvier).

"C’est une victoire importante contre une bonne équipe. Nous connaissons les autres résultats mais avant tout, nous savons que le succès viendra de ce que nous faisons" sur le terrain, a réagi Arteta après la rencontre.