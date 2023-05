Arsenal coule face à Brighton, le titre à portée de mains de Manchester City.

Arsenal n’a rien su faire face à Brighton pour la 36e journée de Premier League. Les Gunners s’inclinent 0-3 et laissent plus que probablement filer le titre pour Manchester City qui s’est imposé plus tôt dans la journée.

Le titre en Premier League est plus que probablement joué. En s’inclinant 0-3 ce dimanche face à Brighton, Arsenal compte quatre points de retard sur Manchester City alors qu’il n’en reste plus que six à prendre.

Le coup de mou du mois d’avril, où ils n’ont pris que trois points en quatre journées et subi une correction à Manchester City (4-1), alors que ces derniers viennent d’aligner onze victoires en championnat, a inversé le rapport de force.

Chez les Gunners, Leandro Trossard est monté au jeu à la place de Gabriel Martinelli, blessé (20e). Le Diable rouge, qui retrouvait ainsi son ancien club, a décoché une frappe sur la transversale (31e).

Après un début de rencontre haché, les Seagulls ont prouvé qu’ils n’avaient pas l’intention de marquer le pas dans la course à la Coupe d’Europe.

Ainsi Aaron Ramsdale a été obligé de sortir du poing un tir d’Enciso (12e). Le Paraguayen a encore manqué une belle opportunité alors qu’il s’est retrouvé devant un but ouvert suite à un travail de l’ex-Unioniste Kaoru Mitoma (37e).

La troisième fois a été la bonne pour Enciso, 19 ans, qui a repris de la tête un centre d’Estupinen (51e, 0-1). Sonnés, les Gunners sont revenus dans le coup, mais ils sont restés sans solution devant la défense des Seagulls.

Finalement, l’ex-Unioniste Undav, qui avait remplacé Enciso (82e), a fait le break (86e, 0-2) et Estupinen a enterré les Londoniens (90e+6, 0-2).