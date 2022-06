Arsenal confirme le départ de Lacazette, attendu à Lyon

"Thank you, Laca" : le club anglais d'Arsenal a confirmé ce vendredi le départ après cinq saisons de l'attaquant français Alexandre Lacazette, en fin de contrat à Londres et pressenti à Lyon, sa ville natale et son club formateur.

"Laca a été un joueur formidable pour nous. Il a été un vrai leader sur et en dehors du terrain et il a eu une influence très importante pour nos jeunes joueurs", a relevé l'entraîneur Mikel Arteta dans un communiqué.

Le joueur de 31 ans, ex-figure de l'OL avec qui il a marqué 100 buts entre 2010 et 2017, a rejoint les Gunners à l'été 2017, sous le mandat d'Arsène Wenger, pour un montant record à l'époque pour les deux clubs.

L'influence de Lacazette à Arsenal a certes été régulière (71 buts en 206 apparitions), mais il n'a remporté aucun trophée majeur (une Coupe d'Angleterre, un Community Shield, une Europa League) et n'a jamais disputé la Champions League sous le maillot du club londonien, s'éloignant de l'équipe de France. Sa seizième et dernière sélection en Bleu remonte à novembre 2017.

Né à Lyon, Alexandre Lacazette a été formé à l'OL depuis l'âge de 12 ans avant de devenir l'un des joueurs les plus décisifs de Ligue 1 dans les années 2010, le quatrième joueur le plus prolifique de l'histoire du club.