Arsenal bat Manchester City aux tirs au but et s’offre le Community Shield, Kevin De Bruyne manque son penalty

Après une saison à se battre pour le titre en Premier League , Citizens et Gunners se retrouvaient d’emblée pour entamer le nouvel exercice. Côté belge, Kevin De Bruyne et Leandro Trossard entamaient la rencontre sur le banc.

Le début de rencontre est haché. Davantage inspirés aux abords de la surface, les Londoniens se créent une première double occasion via Havertz et Martinelli . Sans succès. En face, les protégés de Pep Guardiola peinent à mettre du rythme dans leur jeu. Incapables de se rapprocher des cages de Ramsdale , les Mancuniens tentent leur chance de plus loin comme sur un tir lobé du rond central de Rodri .

Au retour des vestiaires, la physionomie ne change pas réellement. Jusqu’à la montée au jeu de Kevin De Bruyne. Avec un brin de chance, le Belge sert Palmer de la tête. L’attaquant anglais se charge ensuite d’envoyer une frappe magnifique juste en dessous de la lucarne adverse. Pas démotivée, la bande à Saka continue de pousser. Et c’est finalement Trossard qui va permettre aux siens d’aller aux tirs au but sur une frappe déviée par Akanji. Le suspense n’a ensuite plus duré longtemps. Kevin De Bruyne et Rodri manquent leur envoi et permettent à des Gunners impressionnants de sérénité de l’emporter.