Arsenal arrache la victoire sur la pelouse d’Aston Villa dans le temps additionnel, première titularisation pour Trossard

Arsenal a mis fin à sa mauvaise série en Premier League en s’imposant sur la pelouse d’Aston Villa. Les Gunners ont souffert en étant mené à deux reprises suite à des buts de Watkins et Coutinho mais sont à chaque fois parvenus à revenir au score, d’abord par Saka puis par Zinchenko. Arsenal a ensuite fait la différence dans le temps additionnel sur un but contre son camp de Martinez suite à une frappe de Jorginho sur la barre avant que Martinelli ne scelle le score de la rencontre à 2-4.

Arsenal se déplace à Aston Villa pour tenter de se relancer dans la course au titre après un décevant bilan d’un point sur neuf et notamment une défaite face à Manchester City. Pour ce faire, les Gunners peuvent compter sur Leandro Trossard qui connaît sa première titularisation en Premier League pour les Londoniens.

Mais la rencontre débute mal pour les hommes d’Arteta. Sur une perte de balle anodine de Zinchenko sur le côté gauche, Aston Villa se retrouve devant le but en une passe et un gros travail de Watkins qui fixe Saliba et conclut en croisant sa frappe du gauche (5e).

Arsenal réagit et égalise par l’entremise de Saka. Sur un centre de White repoussé par la défense des Vilains, Saka reprend de volée et fusille Martinez pour relancer Arsenal (16e).

Comme face à Manchester City en semaine, Arsenal conserve bien le ballon et tourne autour du rectangle adverse mais manque de justesse dans les derniers gestes. Résultat, les Gunners se font une nouvelle fois surprendre, cette fois sur une belle action collective. Moreno est trouvé par Kamara sur le flanc gauche. Le latéral espagnol donne le ballon en retrait à l’entrée de la surface. Buendia laisse filer entre ses jambes pour laisse Coutinho ajuster Ramsdale d’une frappe à ras de sol au premier poteau (31e).

Arsenal revient avec de bonnes intentions en deuxième mi-temps et met la pression sur la défense d’Aston Villa. Nketiah trouve notamment la barre transversale de la tête. La solution tombe sur phase arrêtée. Sur un corner joué en deux temps, Odegaard trouve Zinchenko esseulé à l’entrée du rectangle. L’ancien Cityzen frappe en un temps et sa frappe puissante à ras de sol trompe Martinez au premier poteau (61e).

Arsenal s’offre une énorme balle de match à la 78e. Aston Villa joue avec le feu derrière et perd le ballon. Nketiah récupère et joue directement vers Odegaard seul au point de penalty. Le Norvégien tente sa chance en un temps mais sa frappe est manquée et passe à côté.

Arsenal fait finalement la différence à la 93e. Martinelli trouve Jorginho à l’entrée de la surface. L’ancien joueur de Chelsea frappe de loin. Son tir rebondit sur la latte mais retombe sur la tête de Martinez qui propulse le ballon dans ses propres filets.

Les Gunners marquent même un quatrième but à la 98e. Martinez est sorti de son but sur le dernier corner de la rencontre et Vieira lance magnifiquement Martinelli qui file seul au but et pousse le ballon dans le but vide.

Arsenal a souffert mais a poussé jusqu’à la dernière minute pour mettre fin à sa spirale négative. Trossard a joué 68 minutes pour sa première titularisation en championnat. Les Gunners reprennent la tête de la Premier League en attendant le déplacement de Manchester City sur la pelouse de Nottingham Forest.