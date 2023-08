Arsenal, à dix contre Crystal Palace, prolonge sa belle reprise, Trossard ne quitte pas le banc

Les locaux ont aussi espéré un penalty quand le remuant Eberechi Eze est tombé dans la surface, pris par deux adversaires (72e), mais le jugement de l'arbitre, resté impassible, a été confirmé par l'assistance vidéo.

La VAR a aussi douché leurs espoirs en confirmant l'intervention très engagée mais licite, et superbe, de William Saliba qui a empêché Jordan Ayew de filer au but (35e).

Le début de saison d'Arsenal frôle la perfection, malgré des succès étriqués : victoire au Community Shield contre Manchester City (1-1, 4-1 t.a.b), reprise gagnante contre Nottingham Forest (2-1) et deuxième succès d'affilée en championnat, lundi.

"Même à dix, on n'a pas concédé de but, on a bien lu le jeu et réalisé une bonne performance, je suis vraiment heureux pour l'équipe d'avoir su répondre à différents contextes de manière positive", a souligné Mikel Arteta à l'antenne du diffuseur.

L'entraîneur a cependant des soucis: au poste d'arrière-gauche, il ne peut plus compter sur la recrue Jurriën Timber, gravement blessé à un genou le week-end dernier, et devra se passer pour la prochaine journée de Tomiyasu. Le Japonais a reçu un premier carton jaune pour avoir tardé à faire une touche, puis un second pour une faute très légère.

Leandro Trossard est, lui, resté sur le banc durant toute la rencontre.