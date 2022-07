Ars in Cathdrali, Gagnez deux places pour Organ pipes et brassery bells

Dans le cadre du projet "Tuyaux d’orgue et cloches de Brassery", les cuivres de Brassery dialoguent avec Nicolas De Troyer à l’orgue.

Depuis toujours, l’association orgue et cuivres fascine par sa puissance sonore. Le programme associera œuvres originales et transcriptions. D’abord, pour orgue, cuivres et percussions, la Suite pour orgue, quintette de cuivres et percussions du compositeur américain Craig Philips. Ensuite, de nouveaux arrangements issus du riche répertoire d’orgue, de César Franck à Jehan Alain.

Plus d'info: Organ Pipes and Brassery Bells | Cathédrale de Bruxelles (cathedralisbruxellensis.be)

Le 26 juillet à 20 heures, à la Cathédrale Saints Michel et Gudule, gagnez deux places