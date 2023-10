Arrivée de migrants aux Canaries : une route migratoire particulièrement dangereuse réactivée ces dernières années

Il existe trois principales routes migratoires actuellement actives. La première, indéniablement la plus fréquentée, est appelée "la route centrale" (dont le point de passage se situe en Tunisie ou en Libye en direction de l’Italie) avec plus de 133.000 arrivées depuis le début de l’année 2023. La deuxième est la route orientale (avec la Turquie comme point de passage pour se rendre en Grèce) avec plus de 30.000 arrivées, et enfin, la troisième est la route occidentale (avec l’Algérie ou le Maroc comme point de passage vers l’Espagne) avec plus de 27.000 arrivées depuis le début de l’année. À cette dernière route vient se greffer le "chemin des Canaries".

Entre le 1er et le 30 septembre 2023, les Canaries ont accueilli près de 15.000 migrants, ce qui constitue la majeure partie des arrivées en Espagne. Selon les données du ministère de l’Intérieur espagnol, cela représente une augmentation d’environ 19,8% par rapport à la même période de l’année 2022. À ce chiffre, nous pouvons ajouter les 1200 personnes débarquées au cours de la première semaine d’octobre.