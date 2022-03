Arrivée de la neige : à Hastière, les épandeuses sont déjà passées à l’heure d’été

Et le Sel ?

Du matériel en ordre de bataille, il faut aussi du sel en suffisance. "On n’a quasiment rien utilisé cet hiver", explique Charlie Corda. Cette offensive hivernale c’est donc presque une aubaine pour écouler le stock de sel qui reste. Car le sel, ça périme en quelque sorte. "Au fil du temps le sel perd de son efficacité. Il s’agglomère aussi et ça c’est dangereux pour les machines et lors des projections, ça fait des boules qui risquent de casser des vitres de voitures".

A Hastière, il reste 8 tonnes de sel. Ce qui correspond à la gestion de 24 heures de gel, de verglas et de neige sur le réseau de la commune. Si ce temps hivernal devait perdurer, il est possible de commander un nouveau stock rapidement. "Mais vu que ce sont des commandes par trente tonnes, il risque d’avoir un surplus qui ne sera plus bon pour l’hiver prochain". Le sel devient alors un déchet qu’il faut évacuer. " Avant on s’en servait comme désherbant mais aujourd’hui c’est interdit. Il faut donc l’évacuer en déchetterie et c’est un déchet assez coûteux car c’est un déchet chimique".