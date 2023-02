Arrivé en héros, Marcelo quitte (déjà) l'Olympiacos sur la pointe des pieds

Marcelo a déjà quitté le club grec de l'Olympiacos, qu'il avait rejoint début septembre après avoir passé quinze ans au Real Madrid.

Marcelo a joué dix rencontres (cinq montées au jeu en championnat, trois en Europa League, et deux titularisations en Coupe de Grèce) pour l'Olympiacos, où il était sous contrat jusqu'à la fin de la saison.

"Le temps qu'il a passé avec nous était bref, mais suffisant pour créer des liens éternels", a écrit le club sur Twitter samedi. "Il sait qu'en Grèce, au Pirée, il aura toujours des amis."

Marcelo, 34 ans, a disputé 545 rencontres avec le Real Madrid, marquant 38 buts et délivrant 103 passes décisives. Le Brésilien a remporté 25 trophées, un record du club. Son palmarès comprend notamment six championnats d'Espagne, cinq Champions League et deux Coupes du Roi.