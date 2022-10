Arrêts de travail provisoires dans les CPAS bruxellois

"Seul un financement juste et pérenne des CPAS peut répondre aux mouvements des travailleurs sociaux bruxellois", a affirmé vendredi la Fédération des CPAS de la Région bruxelloise, réagissant aux arrêts de travail du personnel organisés vendredi matin en front commun syndical.

La Fédération dit partager "pleinement le constat d’une dégradation des conditions de travail des agents des CPAS, toujours plus sollicités pour accompagner les familles les plus modestes durement impactées par les crises successives (crise sanitaire, crise de l’accueil des réfugiés, crise de l’énergie, inflation ?)".

Pour continuer à remplir efficacement un service public en faveur des plus modestes, mais aussi de l’ensemble de la population bruxelloise qui fait de plus en plus appel aux CPAS, la Fédération des CPAS bruxellois en appelle au gouvernement fédéral et à la Région bruxelloise pour garantir l’avenir de ses institutions et équipes, et dès lors disposer d’un financement structurel à la hauteur des besoins.