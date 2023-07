Arrêtez-vous dans ces cinq stations de métro "instagrammables" de Bruxelles

Dans la catégorie insolite, on a sous terre des petites pépites à découvrir… Sur la ligne de métro 6 de la capitale plus exactement. C’est un tronçon de 15 kilomètres qui relie le centre de Bruxelles au plateau du Heysel. Et certaines stations méritent qu’on s’y attarde. Petit focus dans L’Agence Tourisme.

Premier arrêt, premier flash : la station de Pannenhuis. C’est la plus photographiée et instagrammable de Bruxelles. On la croirait tout droit sortie des années 70 avec ses tons rouges-orangés et ses gros cylindres en forme de mouche.

Autre station, autre ambiance au Jardin Botanique qui abrite plusieurs œuvres d’art. On peut en effet y admirer le groupe de 21 statues de l’artiste Pierre Caille, une œuvre incroyable qui représente les voyageurs qui entrent et sortent du métro.

À la Porte de Halle, c’est le célèbre dessinateur de BD François Schuiten qui a conçu tous les décors.

À Clémenceau, on retrouve des fresques qui donnent une atmosphère bucolique au lieu, voire un air d’antan, grâce aux images de paysages et de maisons signées Joseph Willaert.

Dernier arrêt enfin, Belgica, du nom du bateau qui a transporté la première expédition polaire belge en Antarctique. Dans cette station, trônent deux immenses panneaux de 92 mètres. De quoi en mettre plein les yeux avant de remonter à la lumière du jour.