Arrêtez-tout ! Voici comment les NFT bouleversent la musique

De la spéculation pure animée par de la cupidité crasse. Des arnaques outrancières à la pelle. Un bilan carbone questionnable. Et une valeur artistique très discutable. Malgré une odeur de soufre, les 1,53 milliards d’euros de transactions amassées depuis plus d’un an par les NFT du Bored Ape Yacht Club fascinent. Mais depuis la santé vacillante de ces derniers, la planète blockchain se demande quelle sera la prochaine star succédant à ces certificats d’authenticité liés à des illustrations Jpeg. Piste envisagée ? L’industrie musicale serait la next big thing. Le raisonnement tient la route. D’autant que les grosses majors entrent dans la danse. Après Universal Music en mai dernier et en attendant un mouvement de Sony Music dans ce sens, Warner Music Group se liait, il y a un mois, à OpenSea, un marketplace majeur de NFT. Avec à la clef, des jours meilleurs pour les artistes fauchés ?