"Arrêtez-moi là", un film trop proche de la réalité ?

"Arrêtez-moi là" avec Reda Kateb, sorti en 2016 compte plusieurs éléments qui se rapprochent de la réalité, au-delà de son histoire ? Focus sur le réel derrière la fiction.

Samson, chauffeur de taxi à Nice, charge Louise Lablat et sa fille à l'aéroport avant de les déposer chez elles. Quelques heures plus tard, en pleine nuit, Samson accepte de prendre deux étudiantes complètement ivres, sans facturer leur course, pour éviter des tracas administratifs. Mais, au même moment, la fille de Louise est enlevée. Samson est aussitôt soupçonné par la police, d'autant qu'il ne parvient pas à se souvenir du nom de ses deux passagères prises en pleine nuit. Principal suspect, il est très vite mis en prison. Et son avocat, commis d'office, est malheureusement un piètre défenseur.

