"Arrêtez le financement des énergies fossiles": Youth for Climate manifeste et demande au gouvernement belge d’agir et vite

Le mouvement écologiste Youth for Climate organisait un rassemblement sur la place de la Monnaie vendredi à Bruxelles pour exiger l’arrêt du financement des énergies fossiles. L’action s’inscrit dans le cadre de la grève mondiale pour le climat, organisée par le mouvement international Fridays For Future.

Une centaine de personnes étaient présentes, a pu constater Belga sur place. Plusieurs associations et mouvements se sont joints à l’action (Extinction rébellion, Grands-parents pour le climat, gauche anticapitaliste). Les activistes brandissaient des pancartes et des banderoles avec différents messages comme "Arrêtez le financement des énergies fossiles", "Arrêtez de financer le problème" ou "Un autre monde est possible".

Les militants affirment que la Belgique consacre 13 milliards d’euros par an aux combustibles fossiles. En outre, les agriculteurs belges auraient fait face à cinq périodes de sécheresses ces six dernières années, qui ne se produisent généralement que tous les 20 à 50 ans, avance Youth For Climate.