Arrêtez de vous disputer avec votre moitié, vous vivrez plus vieux !

Le bonheur conjugal serait-il un élixir de jouvence ? Selon une étude, les couples qui partagent des moments heureux et qui n'hésitent pas à se montrer des marques de tendresses vivraient plus longtemps et en meilleure santé que ceux qui se disputent souvent.

Votre conjoint peut-il vous faire vivre plus longtemps ? On sait déjà que votre bonheur en couple peut dépendre de votre ADN et maintenant, on se demande si une vie sans disputes ne permettrait pas de vivre plus longtemps !

Selon une étude américaine, publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology les couples heureux en ménage vivraient plus longtemps que les couples qui se disputent régulièrement.

Pour arriver à cette conclusion, des chercheurs de l'université de Berkeley aux États-Unis ont suivi 154 couples de la région de San Francisco "d'âge moyen et plus âgés" pendant vingt ans, de 1989 à 2009.

Ces derniers devaient se rendre tous les cinq ans au laboratoire de Berkeley pour être observés et discuter de leur relation et de leur santé (leur lien avec le tabac, l'alcool, la consommation de caféine, le sport...). À travers des discussions filmées et des questionnaires d'auto-déclarations, les chercheurs ont analysé les effets d'une dispute et d'un moment de complicité sur le corps.