"Arrêtez de protéger l’élite blanche" : les réactions au jugement dans l’affaire Sanda Dia, mort lors d’un baptême étudiant

Dans Het Nieuwsblad, Pieter Huyberechts souligne aussi le fait que les peines de travail ont le mérite d’être effectives : "La question est de savoir ce qui aura le plus d’impact et de sens : un membre de Reuzegom qui passera cinq heures chaque week-end pendant un an à aider une maison de retraite ou à assister des personnes handicapées dans leurs déplacements ? Ou un membre de Reuzegom qui risque théoriquement deux ans de prison pendant un certain temps, mais qui se tait et continue à travailler tranquillement ? Après quoi la peine disparaît miraculeusement. Poser la question, c’est y répondre."

Il cite par contre les amis de Sanda Dia : "Notre meilleur ami est mort et ils sont condamnés à des travaux d’intérêt général ? Et cela ne figurera peut-être même pas dans leur casier judiciaire”. Et concède : "pour eux, il n’y a pas de #JusticeForSanda".