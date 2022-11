Arrêtez de jeter vos cosmétiques, donnez-leur plutôt une seconde vie !

Votre lotion pour le corps est périmée, vous ne savez pas quoi faire de vos crèmes solaires ouvertes ou de vos vieux pinceaux à maquillage ? Voici quelques astuces pour donner une seconde vie à vos cosmétiques grâce à Émilie Van de Poel, journaliste beauté pour le magazine Flair et chroniqueuse beauté pour "La Grande Forme".

Crème solaire

Les filtres UV étant sensibles à la lumière, à la chaleur et à l’humidité, il est généralement conseillé de ne plus utiliser les produits solaires au-delà de neuf mois après ouverture. Plutôt que de jeter vos pots et flacons une fois vos vacances terminées, utilisez vos crèmes solaires comme crème hydratante pour le corps.

Huile pour le corps

Vous ne savez pas quoi faire de cette huile corporelle achetée sur un coup de tête ou il vous reste de l’huile solaire de vos vacances ? Dans un récipient, mélangez votre huile à du sucre cristallisé et obtenez un gommage maison tout aussi efficace qu’un produit acheté en boutique.

Crème corps ou visage et lait démaquillant

Vous n’aimez pas votre nouvelle crème visage ou ne savez que faire de vos trois pots ouverts en même temps ? Utilisez-les pour prendre soin de vos accessoires en cuir ! Tout comme notre peau, le cuir a besoin d’être hydraté pour rester souple.