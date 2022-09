Arrêter de manger de la viande pour le climat ? Mais pourquoi ?

Il faut 15.000 litres d’eau pour produire un kilo de viande de bœuf.

La déforestation de l’Amazonie était principalement causée par notre régime carnivore.

Il faut 2 kilos de CO2 pour produire un hamburger, soit un trajet en voiture de 24 kilomètres (l’équivalent de Bruxelles-Louvain-la-Neuve).

Selon la plateforme wallonne du GIEC, l’empreinte carbone du Belge est de 16 tonnes de CO2 – un chiffre qui varie considérablement selon le niveau de revenu des personnes : plus on est riche, plus notre empreinte carbone est lourde. Afin d’atteindre la fameuse "neutralité carbone", nécessaire pour limiter l’impact du changement climatique, il faut passer à 2 tonnes par personne d’ici 2050, soit huit fois moins. Dans le même temps, la production de viande a été multipliée par trois dans les cinquante dernières années…