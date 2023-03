Arrêté au Monténégro, le fondateur de la cryptomonnaie Terra inculpé aux Etats-Unis

"La police du Montenegro a arrêté une personne soupçonnée d'être l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, le Sud-Coréen Do Kwon, cofondateur et PDG de Terraform Labs", a annoncé sur Twitter Filip Adzic. Les deux hommes ont été arrêtés à l'aéroport de la capitale du Montenegro, Podgorica, en possession de "documents falsifiés", alors qu'ils cherchaient à embarquer pour Dubai en utilisant de faux passeports belge et costaricien.

Les deux hommes faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt émis par leur pays d'origine. Interpol avait diffusé en septembre une notice rouge pour le localiser, à la demande de procureurs sud-coréens. La Corée du Sud va d'ailleurs demander l'extradition de Do Kwon, ont indiqué vendredi des procureurs à l'AFP.

Au-delà de la lourde perte enregistrée par les investisseurs, la chute de Terraform Labs et du Terra avaient ébranlé le marché mondial des cryptomonnaies, première des nombreuses secousses qui ont touchés ce secteur depuis un an.