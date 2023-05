Arrêt maladie : quels médecins faut-il contacter ?

Le médecin-conseil de la mutualité exerce sa fonction au nom de l’Institut national d’assurance maladie invalidité (INAMI). Il a pour mission d’évaluer et de vérifier si une personne a droit à une indemnité de maladie. Le médecin-conseil a également une fonction de conseil. Il peut, par exemple, recommander au travailleur de reprendre progressivement le travail. Il contacte le patient à la fin de sa période de revenu et le reçoit dans les bureaux de la mutualité.

Le médecin du travail

Chaque employeur doit être affilié à un service de médecine du travail. Dans chaque entreprise, il y a toujours un médecin du travail. Tout le monde peut prendre contact avec son médecin du travail et ce, à tout moment ! "La mission principale du médecin du travail est de vérifier que l’état de santé du travailleur est en adéquation avec les exigences de son poste de travail" explique Dr Charlotte.

Le médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des absences du travailleur pour raisons de santé

Le médecin du travail est strictement tenu au secret professionnel. Il a un rôle de prévention de la santé et de réintégration après une incapacité de travail. L’employeur n’est pas informé du diagnostic du travailleur par le médecin du travail. "Le médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des absences des travailleurs pour raisons de santé" insiste Dr Charlotte. Cependant, il peut s’informer auprès du médecin traitant, des circonstances susceptibles d’être à l’origine de l’absence, et ce, dans le but d’apprécier l’efficacité de son programme de prévention.