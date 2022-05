Arrêt du Tour Final de D2 Amateurs : Rebecq débouté, Tubize respire

Malgré la décision du Tribunal de l’entreprise, le Président de Rebecq et ses conseils, ne vont pas s’arrêter là, comme ils l’ont confirmé dans le communiqué : "Néanmoins, le combat continue avec une prochaine manche devant le juge du fond suite au recours en annulation introduit par le club et dont le traitement de l’affaire aura lieu fin du mois de mai. Le club déplore pour le respect de l’intégrité sportive qu’il perde son droit potentiel de participer à la compétition du tour final alors qu’une décision de suspension temporaire de la compétition eût pu éviter des conséquences sportives et financières comparables à celles qu’a vécues le club du Royal Excelsior Virton qui, après une longue lutte juridique, avait finalement obtenu le droit de rester en division 1B."

Cette décision de justice permet donc à la RUTB de continuer à croire à la montée en Nationale 1. Tubize, qui avait été sorti aux tirs au but par Rebecq au premier match du Tour final est donc repêché. C’est en effet le seul club du Tour final de D2 ACFF qui a eu sa licence pour le niveau supérieur. Rebecq ne l’a pas eue, alors que Warnant (vainqueur de ce tour final) et Meux ne l’avaient pas demandée.