Arrêt de travail dans les écoles communales de Seraing : les enseignants dénoncent la violence de certains parents

Les enseignants des écoles communales de Seraing ont arrêté le travail durant une heure ce matin pour dénoncer la violence de certains parents. Une violence verbale et physique. Un rassemblement a été organisé ce mardi devant un établissement de Jemeppe. C'est là que s'est déroulée la dernière agression en date.

Une enseignante de l'école du centre y a été bousculée et menacée par un parent d'élève, tout ça parce qu'elle avait "osé" confisquer le téléphone de l'enfant. Une violence qui se répète ces derniers mois dans certaines des 34 implantations scolaires communales de Seraing.

On ne peut plus faire une seule remarque à un enfant sans avoir peur de représailles

A l'initiative de la CGSP Enseignement, des tracts ont été distribués aux parents pour les sensibiliser. "On distribue des tracts pour expliquer aux parents la violence qu'on subit quotidiennement" explique Stéphanie, enseignante à l'école du centre à Jemeppe. "Une violence pas spécialement physique, mais une violence verbale, au quotidien. Ça peut être parce qu'on confisque des objets et que les parents ne comprennent pas les règles de l'école, tout simplement. C'est un arrêt de travail pour montrer notre mécontentement, notre colère par rapport à tout ce ras-le-bol. Il n'y a pas que dans notre école mais c'est dans toutes les écoles de Seraing. Nous, on est pour l'éducation, pour l'enseignement des enfants. On prône certaines valeurs, pas la violence, et c'est ce qu'on essaye de montrer aux parents."

Pour Geneviève Lap, de la CGSP Enseignement, la situation est devenue insupportable: "On est un peu révoltés parce qu'on ne peut plus faire une seule remarque à un enfant sans avoir peur de représailles. Et ça, c'est intolérable."

Écoutez son interview.