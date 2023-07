Arrestations préventives de jeunes à Bruxelles : une réponse et beaucoup de questions

"Selon moi, les arrestations préventives de mineurs, telles qu’organisées, n’auraient pas dû être autorisées". L’avocate bruxelloise Selma Ben Khelifa, membre du collectif "Front des Mères-Belgique" a vivement réagi à la vision des vidéos montrant les arrestations de la place de la Monnaie. "La convention des Droits de l’enfant ne prévoit l’arrestation de mineurs qu’en dernier ressort, et dans le but de protéger le mineur. Est-ce vraiment le cas ici ?". De plus on voit ces jeunes emmenés, menottés (parfois à l’aide colsons en plastique). "L’usage de menottes est désormais interdit pour les mineurs en Belgique, depuis le mois de mars", rappelle-t-elle,"sauf si le mineur se débat, ou tente de fuir, ce qui n’était pas le cas ce jour-là". L’avocate a d’ailleurs interpellé le délégué général aux droits de l’enfant à propos du traitement réservé aux mineurs, ce jour-là.