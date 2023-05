Arrestation de sept personnes qui planifiaient un attentat terroriste : les services de sécurité ont "des yeux dans les groupes privés"

Les services de sécurité et de renseignement disposent aujourd’hui de beaucoup plus de moyens pour intervenir à temps, a réagi jeudi le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, interrogé par la VRT.

"On a repéré ces personnes à temps et on a pu intervenir. Ce n’est pas un hasard. Nos services de renseignement ont été renforcés et disposent de nettement plus de personnel et d’outils. Grâce à une loi votée l’année dernière, ils ont des yeux et des oreilles dans les groupes de discussion fermés et peuvent intervenir si nécessaire, c’est ce qui s’est produit aujourd’hui", a expliqué M. Van Quickenborne.

Pour ce dernier, ces arrestations montrent que l’idéologie du djihadisme n’est pas morte et que les jeunes restent sensibles à l’idéologie extrémiste. "Nous devons être très vigilants", a déclaré le ministre, qui a souligné que les autorités belges avaient beaucoup appris des attentats de 2016. Ceux-ci ont notamment débouché sur la création de la liste de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM), une liste sur laquelle figurait le principal suspect de ces projets d’attentats.

Sept personnes ont été interpellées jeudi en Flandre orientale et en Flandre occidentale dans le cadre d’une enquête menée par le parquet fédéral pour avoir planifié un attentat. Les suspects n’avaient pas encore de cible précise, mais cherchaient des armes. Tous étaient partisans de l’État islamique.