Aron Donnum : "Si tu stresses, tu ne fais pas bien les choses. Il faut rester calme et montrer une réaction"

Aron Donnum s’est exprimé avant le match face au Cercle Bruges pour la 4e journée de Pro League. Le capitaine du Standard revient sur plusieurs thèmes. Morceaux choisis.

Avec un point pris sur neuf possibles, le Standard ne doit plus calculer. Il faudra se montrer sérieux ce samedi lors de la réception du Cercle Bruges. Un Cercle qui joue bien, mais qui prend peu de points lui aussi. Avec 3/9, le voisin du Club Bruges doit aussi engranger.

Et pour prendre des points, il faudra aussi bien défendre. Ça tombe bien, Carl Hoefkens est revenu à un système avec trois défenseurs centraux qui peuvent se transformer en cinq arrières quand les deux latéraux viennent aider la défense rouche.

"Nous avons eu peu de temps en avant saison pour développer le système en 4-3-3. Et avec cinq arrières, c’est un système déjà utilisé l’année passée. Et je pense qu’on est peut-être plus confiant dans celui de la saison passée. Car les relations sont bonnes dans ce système, même si je pense que nous pouvons bien jouer dans l’autre, mais aussi dans tous les autres systèmes. Après, on doit faire plus", explique Aron Donnum en conférence de presse.

Et d’ajouter : "En ce moment, on préfère ce système à cinq arrières. Après, dans ce système, ce n’est pas vraiment cinq défenseurs. Les deux latéraux arpentent tout le flanc. Et cela dépend aussi quel est notre adversaire."

Finalement, peu importe l’adversaire, le Standard doit prendre des points. "Mais je pense que ce sont les gens externes qui stressent plus que nous", ajoute le capitaine.

"Il reste 27 matchs (de phase régulière). Si tu stresses, tu ne fais pas bien les choses. De plus, les gens ont tendance à oublier où on était la saison passée. Il faut rester calme et montrer une réaction. Et puis, si on gagne les trois prochains matchs, plus personne ne sera stressé."

Enfin, Aron Donnum est revenu sur son nouveau rôle en tant que capitaine. "Je me sens bien. C’est nouveau pour moi et je dois m’adapter un peu au rôle. Mais c’est un grand honneur d’être capitaine d’un tel club. Alors oui, c’est un nouveau rôle, il y a de la pression, mais si j’ai été choisi comme capitaine, c’est parce que j’étais déjà comme ça la saison passée."

Et de conclure sur le ton de l’humour quand on lui demande si sa communication avec les arbitres est la même depuis qu’il porte le brassard ? "Je ne pense pas qu’il soit possible de plus parler avec les arbitres. Après, ils m’écoutent peut-être plus, vu que je suis capitaine."

Le Standard affronte le Cercle Bruges ce samedi à 16 heures.