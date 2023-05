Aron Donnum se sent bien au Standard : « Il n’y a pas de raison que je quitte le club cet été »

Ce samedi, le Standard recevra Westerlo avec le couteau entre les dents. Les Rouches mettront tout en œuvre pour enfin décrocher leur premier succès en Playoffs 2. Une victoire nécessaire si les Liégeois veulent remporter ces Europe Playoffs et décrocher un ticket européen.

Avec encore quatre rencontres à disputer, certains joueurs commencent à sentir les effets de la fatigue avec les risques de blessures qui augmentent. Ce qui ne semble pas être le cas pour Aron Donnum, au top physiquement. " Je ne suis jamais blessé. Jamais ", sourit-il. Je n’éprouve aucune douleur pour l’instant. D’autres joueurs sont fatigués physiquement et peut-être aussi mentalement. C’est normal, nous arrivons à la fin d’une saison qui a été particulièrement longue. Néanmoins, nous avons encore quatre matchs à jouer et tout le monde reste concentré et accompli son travail ".

Si l’effectif est toujours aussi focus en cette fin de saison, c’est parce que le groupe se sent capable de remporter les Playoffs 2 comme l’affirme l’ailier droit. " Évidemment que je crois en nos chances de terminer à la première place. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour y arriver. Si nous gagnons nos quatre derniers matchs et que Gand perd l’une ou l’autre rencontre, c’est mathématiquement possible. Donc nous continuons à y croire. D’autant que La Gantoise doit se rendre au Cercle de Bruges et c’est loin d’être un déplacement de tout repos ".

Une valeur sous-estimée ?

Selon le dernier rapport de l’Observatoire du football, Aron Donnum serait actuellement le joueur du Standard avec la plus grande valeur marchande. Leur étude estime son prix à 5 millions d’euros ce qui fait sourire le Norvégien. " Je vaux bien plus que cela ", rigole-t-il. " C’est un beau compliment. Je suis heureux d’apprendre cela. Toutefois, il y a, selon moi, beaucoup de joueurs du Standard qui valent plus que cela ".

Mais ce n’est pas parce que sa valeur marchande estimée est si élevée que le numéro 11 des Rouches, dont le contrat prendra fin en juin 2024, considère un potentiel départ. " Il n’y a aucune raison que je quitte le Standard cet été. Tous les joueurs apprécient d’être au Standard cette année. Je suis content de ma saison et du jeu que je propose. Je me suis grandement amélioré depuis que je suis arrivé à Sclessin, surtout sur le plan défensif. De plus, le niveau en Belgique est très élevé. Même les plus gros matchs en Norvège ne l’atteignent pas ".

Une envie de sélection

Le mercato estival pointe le bout de son nez en Belgique et avec lui, de nombreuses spéculations se font entendre. Parmi les rumeurs, beaucoup parlent d’un potentiel départ de Ronny Deila. Pourtant, Aron Donnum n’est pas inquiet pour le futur du Standard. " La manière dont les nouveaux propriétaires gèrent le club est très bonne. Donc si Ronny Deila ou un joueur venait à partir, ils le remplaceraient par une personne qui s’inscrirait dans le projet et la philosophie du club. Cela ne me tracasse nullement ".

Sur le plan international, l’ailier norvégien n’a plus joué pour son pays depuis le 7 septembre 2021. Mais il n’en démord pas pour autant. " Je ne parle pas personnellement avec le sélectionneur mais je sais que je suis proche d’être repris. Je veux être dans la sélection. C’est un objectif et je pense qu’au vu de ma saison, je mérite ma place. Cependant, c’est l’entraîneur qui décide et il choisit ceux qu’ils considèrent être les meilleurs pour jouer sous le maillot de la Norvège. Je dois donc continuer à montrer mon meilleur niveau pour faire partie de l’effectif. S’il me sélectionne, je serais évidemment très heureux ".