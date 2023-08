Aron Dönnum prolonge son contrat avec le Standard jusqu'en 2025

L'attaquant norvégien Aron Dönnum a prolongé son contrat au Standard jusqu'en 2025 avec une année supplémentaire en option, a annoncé le club liégeois ce vendredi avant la rencontre face à l'Union Saint-Gilloise.

Dönnum, l'actuel capitaine des Rouches, a débarqué sur les rives de la Meuse en 2021 et compte 70 matchs en rouge et blanc à son actif. Il a marqué à six reprises et a délivré onze passes décisives depuis son arrivée. L'année dernière, le Norvégien de 25 ans s'est notamment fait remarquer en demandant sa compagne en mariage sur la pelouse après le match de championnat contre Anderlecht.