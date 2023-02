Aron Donnum avant Standard – Cercle : "Je suis en confiance avec le niveau plus élevé au Standard"

La rencontre face au Cercle sera importante dans les deux camps. En effet, tous deux sont dans le top 8. Bruges s’y accroche alors que le Standard tente de se rapprocher du top 4.

"Je pense que le match sera différent de celui-ci face à Eupen. On doit être prêt mentalement à faire le boulot. J’ai l’impression que tous les matches où l’on perd, on fait un peu le job, mais pas durant 90 minutes. Contre Eupen et Malines, on a travaillé durant l’entièreté de la rencontre et ça nous donne beaucoup de confiance. On est une très bonne équipe en termes de jeu. Tout le monde sait s’occuper du ballon dans toutes les positions. Je dirais même qu’on fait partie des équipes qui font les passes les plus précises en Jupiler Pro League. On va affronter une équipe qui est un adversaire plus direct cette fois-ci et on doit être prêt à faire cela ", affirme le numéro 11 des Rouches.

Le Standard aura aussi à cœur de mettre fin à une longue série de matches à l’extérieur sans victoire en championnat. Le club du bord de Meuse ne s’est plus imposé chez des adversaires depuis le match à Zulte Waregem le 29 octobre dernier. Mais pour Aron Donnum, une victoire en déplacement ne doit pas devenir une obsession sous peine de manquer le coche. "Gagner est nécessaire à chaque fois. On en a toujours en envie et on essaye constamment de le faire. Cependant, on ne doit pas trop se focaliser sur le fait qu’on doive triompher parce qu’on a perdu contre Anvers et c’était à l’extérieur. Si on pense à cela, ça n’ira pas mieux. On doit se concentrer sur ce qui pourrait nous faire gagner et ce qu’on doit produire pour réaliser une bonne performance. En tout cas si on évolue à notre meilleur niveau, on remportera ce match."