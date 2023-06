Arnold Schwarzenegger sur ses gestes déplacés : "Oubliez toutes les excuses que j’ai pu donner, c’était mal"

"Arnold", le documentaire sur Arnold Scharwzenneger, sort cette semaine. Il se confie de manière inédite sur les moments les plus marquants de sa vie. Il est notamment revenu sur les allégations d’attouchements formulées à son encontre au début des années 2000 et a tenu à présenter ses excuses.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur et homme politique d'origine autrichienne s’excuse à ce sujet. En 2003, il avouait avoir mal agi et s’est excusé une nouvelle fois en 2018, disant qu’il "regrettait d’avoir franchi la limite avec plusieurs femmes", comme le soulignait Public à l’époque.

"À présent, je peux regarder toute cette période et me dire que l’époque n’a pas d’importance. Que ça date d’il y a un certain temps à Muscle Beach, d’il y a 40 ans, ou même d’aujourd’hui,(ce que j'ai fait) n’était pas bien. C’était des conneries. Oubliez toutes les excuses que j’ai pu donner, ce n’était pas bien", a-t-il admis.

Ces accusations n'ont pas eu de conséquences sur sa carrière. Survenues en pleine période électorale, elles ne l’ont pas empêché de devenir le gouverneur de Floride, poste qu’il a occupé de 2003 à 2011. Carla Hall, la journaliste du Los Angeles Times qui a mis en lumière les accusations à l'époque, est toujours aussi étonnée que ça n'ait pas eu plus d'impact. Elle s’attendait à ce que les témoignages de ces 15 femmes suscitent plus d’indignation. "Je pensais qu’il y aurait davantage de personnes outrées", avoue-t-elle dans le documentaire, selon Sky News.

D’après plusieurs médias qui ont vu le documentaire en avant-première, "Arnold" n’aborde qu’en partie ces questions et se concentre plus sur des parties plus inspirantes de sa vie, voire plus scandaleuses, comme son infidélité et l'existence de son fils issu de cette relation extraconjugale, deux secrets qu’il a longtemps cachés à sa femme.