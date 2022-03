Arnold Schwarzenegger s’adresse aux Russes sur Twitter

Arnold Schwarzenegger commence par rappeler les innombrables liens qu’il entretient depuis longtemps avec la Russie. Depuis ses 14 ans quand il a rencontré le champion du monde d’haltérophilie de l’époque, le Russe Youri Petrovich Vlasov. Ses nombreux voyages en Russie, les films qu’il y a tournés. Mais il ajoute :

La force et le cœur du peuple russe m’ont toujours inspiré. C’est pourquoi j’espère que vous allez me laisser vous dire la vérité à propos de la guerre en Ukraine et ce qui se passe là-bas.