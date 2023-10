Arnold Schwarzenegger parle sans langue de bois de son corps vieillissant

L'acteur Arnold Schwarzenegger a fait des confidences sur la vieillesse et sur l'évolution de son corps au fur et à mesure des années.

Celui qui a joué dans le film "Terminator" raconte ce qu'il se dit quand il se voit dans un miroir : "Je souris un peu parce que chaque jour, je me regarde dans un miroir et je me dis : "Oui, tu es nul"

Dans une interview pour "Howard Stern Show", le comédien de 76 ans parle de sa perte musculaire : "Je regarde ce corps... Je regarde ces muscles pectoraux qui étaient autrefois fermes, vigoureux et vraiment puissants, avec des stries. Maintenant, ils sont juste suspendus. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe ici ?"

Arnold Schwarzenegger, adepte de la musculation, parle du choc de voir son corps vieillir : "Quand on vous a vanté pendant des années ce corps suprême, que vous avez la définition et que vous voyez les veines descendre le long de vos abdominaux, et que vous voyez les veines sur le haut de votre poitrine et puis ... vous remontez le temps de 50 ans et vous vous tenez là et vous ne voyez plus cela. Je n'ai jamais pensé, quand j'avais 30 ou 40 ans, que cela allait se produire. Ça craint, c'est tout."

Celui qui a aussi fait de la politique confie que le changement a eu lieu après une opération à coeur ouvert quand il avait 50 ans : "C'est la première fois que je me suis senti vulnérable. Quand tout d'un coup le médecin m'a dit : 'Vous ne devriez plus soulever des poids aussi lourds."

Pour être en forme, Arnold Schwarzenegger donne sa recette : "Je prends un petit-déjeuner et un dîner. Je ne prends pas de déjeuner parce que le système ralentit et ne brûle plus aussi bien les aliments."