Arnold Schwarzenegger, l’homme touche-à-tout

On l’a dit : le deuxième rêve de Schwarzie était de devenir acteur. Alors, en marge de son activité de bodybuilder, il commence déjà à préparer le terrain. Il n’a alors aucune expérience dans le cinéma. Ses managers sont forcés de mentir sur son curriculum vitae. Et grâce à quelques mensonges bien huilés, Arnold décroche son premier rôle dans le film Hercule à New-York. Gros hic : Schwarzie est autrichien et cela s’entend dans son accent. Alors, la production décide de doubler entièrement la voix du jeune acteur pour correspondre au rôle.

Mais pour atteindre le succès, il faut attendre les années 1980, décennie durant laquelle il tient les premiers rôles de films d’action très importants : Conan le barbare et Terminator. Il réussit également dans un registre plus comique, avec des films comme Un flic à la maternelle ou Last Action Hero. Au total, l’acteur joue dans plus de 30 films en 50 ans de carrière.