Arnold Schwarzenegger évoque la retraite de Bruce Willis : "On se souviendra de lui comme d'une superstar"

Arnold Schwarzenegger qui assure actuellement la promo de la série FUBAR (tournée notamment à Anvers) s’est exprimé sur la retraite de Bruce Willis, prise l’an dernier suite à des problèmes de santé.

La rivalité des années 80 et 90 entre les deux acteurs a laissé place au respect et à l’amitié comme en témoignent les éloges d’Arnold Schwarzenegger à l’égard de Bruce Willis dans les colonnes de Cinemablend : "Je trouve qu’il est fantastique. Il a été une énorme star pendant des années, et c’est toujours le cas. Je crois qu’on se souviendra de lui comme d’une super star. Et comme de quelqu’un de gentil. Je comprends qu’en ces circonstances il ait préféré s’arrêter car sa santé prime. Mais en général, vous savez, les héros des films d’action ne prennent jamais vraiment leur retraite. Ils se rechargent".

Les deux légendes, Arnold Schwarzenegger et Bruce Willis, ont été réunies en 2010 sur le casting de la série de films "Expendables", orchestrée par Sylvester Stallone. Les trois stars avaient d’ailleurs collaboré au tout début des années 90 en assurant ensemble la promotion de la chaîne de restaurants "Planet Hollywood".

L’an dernier, la retraite anticipée de Bruce Willis a été annoncée pour cause d’aphasie, des troubles du langage provoqués par des lésions cérébrales. Début 2023, l’inquiétude a encore grandi lorsque la famille du comédien a annoncé qu’il souffrait d’une forme de démence proche de la maladie d’Alzheimer. Les troubles du langage étaient en réalité les premiers signes de cette maladie neurodégénérative.

Depuis, la femme de Bruce Willis, Emma Heming, et son ex-épouse, Demi Moore, qui vit avec eux, continuent de donner des nouvelles de l’acteur à sa large communauté de fans.