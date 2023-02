Arnold Clark Cup : les Red Flames s’imposent face à la Corée du Sud et disputeront la première place face à l’Angleterre

Après leur victoire face à l’Italie, les Red Flames affrontaient ce dimanche la Corée du Sud lors de l’Arnold Clark Cup. Et la Belgique s’est à nouveau imposée, cette fois sur le score de 2-1. Les Flames disputeront une 3e et dernière rencontre face aux championnes d’Europe anglaise.

Ives Serneels a effectué dix changements dans son onze de base par rapport à celui aligné face à l'Italie. Après sa défaite face à l’Angleterre lors du premier match, c’est la Corée qui met le pied sur la balle en début de rencontre. Et le premier but arrive dès la 10e minute de jeu. Sur un mauvais dégagement, Lee frappe et Missipo dévie le ballon contre son camp. C’est 1-0 pour la Corée. Les Flames ont du mal et la Corée pousse tout en se créant des possibilités sans alourdir le score.

Les Flames ne sont cependant pas en reste et se procurent une belle occasion via Wijnants à la 36e, mais Shim effectue un bon retour. La Belgique est mieux et ça se voit. À la 39e, Ampoorter qui fête sa première sélection, trouve la barre.

Et alors qu’on se dirige vers la mi-temps, Tessa Wullaert ramène les deux équipes à égalité. Score mérité à la mi-temps, malgré la barre trouvée par la Corée du Sud. Les Flames terminent bien ces 45 premières minutes.

Il faut attendre la 60e minute pour enfin voir deux occasions à mettre au profit des Belges, mais la gardienne coréenne est présente. Après les premiers changements, les Flames prennent l’avantage dans la rencontre. Sur un corner, De Caigny fait 2-1. Le score ne va plus changer. Les Flames s’imposent et disputeront la première place du tournoi face à l’Angleterre mercredi à Bristol à 20h45.