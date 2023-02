Arnold Clark Cup : les Red Flames affrontent l'Italie en ouverture, la compo est connue et Wullaert sur le banc (direct vidéo 17h45)

Les Red Flames sont engagées dans l'Arnold Clark Cup, un tournoi à quatre qui se déroule en Angleterre. Elles affrontent l'Italie dans le match d'ouverture.



Notre équipe nationale a été invitée à disputer la deuxième édition de ce tournoi à quatre nations.



L'équipe de Ives Serneels va défier trois adversaires de "gros calibres", classés devant elle au classement FIFA : l'Angleterre (4), la Corée du Sud (15) et l'Italie (17) sont les autres adversaires. Le sélectionneur y voit une belle occasion de progresser. "De solides adversaires, mais cela tombe bien. Il nous faut être plus compétitif contre des équipes du top", dit-il.



Serneels a appelé 25 joueuses pour leur première rencontre de l'année. Michelle Colson (Anderlecht) et Valesca Ampoorter (OH Louvain) ont été appelées pour la première fois. En revanche, Jassina Blom (Tenerife) et Amber Tysiak (West Ham), blessées, sont absentes.