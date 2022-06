Arno : voici les images du clip de "La Vérité"

Danny Willems, réalisateur et fidèle ami et photographe d'Arno nous explique ce qui se cache derrière le titre de cet album : " Niché entre le port, les dunes sauvages et l'arrière-pays, OPEX est un quartier résidentiel situé à l'est d'Ostende. Les rues d'Opex, également connues sous le nom du quartier du phare, abritent les racines mêmes de l'identité d'Arno - c'est là que ses parents ont grandi et que ses grands-parents maternels tenaient un café populaire très apprécié. Ils ont appelé ce café "Bij (chez) Lulu", du nom de leur fille aînée, la mère d'Arno. Les bons jours, vous pouviez apercevoir le grand-père d'Arno en train de jouer aux cartes avec ses amis ou surprendre sa grand-mère en train de chanter. Ce qui était autrefois un quartier ouvrier dynamique relié au port d'Ostende est aujourd'hui devenu un quartier tranquille. Les nombreuses pêcheries et les chantiers navals bruyants ont disparu. Ils ont fait place à des immeubles d'appartements de luxe et le port de pêche se transformera bientôt en une marina luxueuse. "

Arno entamait ce samedi 14 mai son dernier voyage lorsque ses cendres ont été confiées à la mer qu’il aimait tant, au large de sa ville natale d’Ostende. Non pas dispersées mais immergées dans une urne biodégradable conçue à cet effet.

Selon les volontés d’Arno, la cérémonie en mer a eu lieu dans l’intimité, uniquement avec son cercle proche.

Arno Hintjens est décédé le samedi 23 avril 2022 à l’âge de 72 ans d’un cancer du pancréas contre lequel il luttait depuis fin 2019. Ostendais de naissance, il quitte la ville à 18 ans pour parcourir l’Europe et certaines régions d’Asie, seul avec sa guitare.