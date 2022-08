Arno : Son amour pour la mer (épisode 19/20)

Arno et son amour pour l’odeur des crevettes, mais l’odeur seulement ! Arno et la Belgique, une grande histoire d’amour. Il aimait Ostende et a abondamment évoqué 2 grands peintres Ostendais : James Ensor mais aussi Léon Spilliarts qui a su si bien décrire l’émotion qu’Arno ressentait au moment ou le soleil se couchait sur la mer du Nord. Arno aimait cette mer et ses fruits même si, suite à un bad trip peuplé de crustacés, il avait décidé d’arrêter de manger des crevettes. Le jour de ses 65 ans, en interview, il explique pourquoi il ne mange plus de crevettes.