Arno: retrouvez-le ce dimanche dans Hep Taxi sur La Trois

Dès la fermeture des portes de notre vieux tacot encore en service à l’époque, Arno ne demande non pas la lune mais le paradis. Rien de moins ! "On m’a dit que tout le monde est gentil là-bas. C'est chiant quand tout le monde est gentil (…) Quel Bazar (…)." Le ton est donné. Le rebelle Arno, 64 ans, tient alors la grande forme. Après deux ans de tournée, il sortait son album, "Future Vintage" nourri par ses inquiétudes face à la montée des populismes et des nationalismes. Le temps lui a malheureusement donné raison. Quasi une décennie plus tard, les partis et mouvements xénophobes ont gagné encore plus de galons au détriment d’une heureuse cohabitation intraculturelle aux quatre coins de l’Europe.

Le père de "Putain, Putain", "Oh là la la la" et des "Yeux de ma mère" est un européen convaincu de longue date. Et ce bien avant la création en 1977 de son groupe TC Matic qui a marqué les années new-wave et précédé sa carrière solo lancée dès 1986. Cet électron libre exècre toutes entraves liberticides quelles qu’elles soient. "Les gens qui vivent avec des frontières sont pauvres", dit-il.