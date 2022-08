Arno : Retour sur la vie d'une ''Flop Star'' (épisode 1/20)

Arno était chez lui à Classic21. Nos archives sont une véritable mine d’or qui regorge d’interviews, captations de concerts Full Band ou Session Acoustique intimiste. Depuis le début des années 80, Arno est venu nous présenter son univers, album après album, qu’il soit truffé de titres particulièrement diffusables en radio ou taillés avant tout pour la scène et peut-être moins pour les ondes. Nous l’avons reçu dans d’innombrables émissions à la RTBF, en radio, en télé. Nous l’avons rejoint à Ostende, à Bruxelles, sur scène, là où il vivait intensément. De toutes ces archives, nous vous proposons un bouquet final de 20 moments, un feu d’artifice de 20 éclairages de ce personnage singulier, unique, belge qu’est pour toujours, notre Arno national !

Arno a régulièrement évoqué le fait qu’il aurait été autiste, qu’il bégayait beaucoup, surtout lorsqu’il était jeune. On sait aujourd’hui que par un jour d’été, à Ostende alors qu’il était ado, une chanson a changé sa vie, une chanson qui a rassuré Arno sur sa différence. Une chanson qui a permis, à un jeune ado qui éprouvait des difficultés à s’exprimer, de faire fi de cette particularité et de devenir chanteur. Singulier, oui Arno l’était, mais il n’était pas le seul. Retour sur la vie d’une flop star (une expression dont il avait le copyright), une vocation qui remonte à sa plus tendre enfance et peut-être même, un talent héréditaire.