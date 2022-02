Arno reçu au Palais Royal

En juillet dernier, on apprenait que le chanteur belge avait été hospitalisé et qu’il était ensuite rentré chez lui : "Arno poursuit sa convalescence chez lui, suite à une période d’observation à l’hôpital UZ de Bruxelles. Sur recommandation de ses médecins, il prend une pause de plusieurs mois pour se reposer et retrouver la forme."

Tous ses concerts autour de la sortie du très bel album " Vivre " avaient été annulés.

Mais en décembre, Arno s’est confié au Parisien en expliquant qu’il se porte nettement mieux avec son humour qu’on lui connaît : "Ça va. Les fleurs sont trop chères, je me suis dit que j’allais attendre pour crever".

Il a aussi repris ses activités : "Je suis content, j’ai répété avant-hier, je vais répéter après-demain avec mon groupe. Je suis impatient de refaire des concerts. Je ne suis jamais fatigué quand je fais de la musique, je suis fatigué quand je ne fais rien. Je vais faire une tournée rock et une tournée piano-basse de chanteur de charme…," dit-il. Ce sera pour le mois de février 2022. En théorie. Parce que “ça change tous les jours”.