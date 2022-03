Arno récompensé pour sa carrière au Festival du film d’Ostende

Le chanteur a été honoré pour l’ensemble de sa carrière lors du Festival du Film d’Ostende, sa commune d’origine.

L’événement se tenait ce dimanche (6 mars) au Kinepolis d’Ostende et l’artiste a été accueilli par une foule de fans à l’entrée. En 2007, il avait présidé la toute première édition du festival et avait également obtenu la première étoile du 'Walk of Fame' situé sur la digue.

Devant le public, il s’est exprimé : "Merci, Merci, pas de guerre, nous sommes quand même tous des Européens."

"Et vive les moules !", a-t-il ajouté en riant.

Par la suite, "La vie de Roger", un court-métrage dans lequel Arno tient le rôle principal, a été projeté dans la salle.

Ce samedi 12 mars sur Classic 21 dès 19h30, nous vous proposons d’ailleurs de revivre quelques-uns des meilleurs extraits de la série de lives qu’Arno a donné tout récemment à l’AB, avec notamment un beau moment à voir ci-dessous, quand Stromae a rejoint le chanteur pour chanter avec lui son classique de TC Matic, "Putain Putain" :