Arno : Parmi les artistes qui l’ont croisé (épisode 13/20)

Arno était un phénomène. Stromae en est un autre. Et lorsque le 2e reprend le premier et explique ce qui l’a séduit dans "Putain Putain", ça donne un moment collector. En 2011, 2012 aux Victoires de la Musique ainsi que le dimanche 13 février 2022 sur la scène de l’Ancienne Belgique, Stromae et Arno sont sur scène pour interpréter en duo le tube de TC Matic.