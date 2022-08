Arno : Libre et toujours jeune ! (épisode 12/20)

Dès sa plus tendre enfance Arno rêve de liberté. Il voit arriver et repartir les voyageurs de passage à Ostende et il n’a qu’une envie, quitter les bancs d’école et leur emboîter le pas. Il veut une vie dans laquelle il peut voyager, élargir son horizon. La musique lui ouvre les bras et lui fait découvrir le monde.