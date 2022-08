Arno : Les yeux de sa mère (épisode 7/20)

Quand Arno raconte et se confie, c’est terriblement délectable et surréaliste. Connaissez-vous l’histoire de la chanson "Dans les yeux de ma mère" ? C’est une des plus savoureuses ! Arno est tout entier dans ce récit : on voit la scène et on sourit même si, pour le fils d’Arno, ça n’a pas dû être un grand moment de plaisir.